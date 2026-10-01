M5S, Trapanese: "Screening neonatale, parte il progetto pilota in Campania" Leucodistrofia metacromatica. Una risposta per bambini e famiglie

"Vedere oggi concretizzarsi un percorso che avevamo portato all’attenzione del Consiglio regionale è motivo di grande soddisfazione.

A maggio avevo presentato una mozione per chiedere alla Regione Campania di lavorare sull’introduzione dello screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica. Oggi, con l’avvio del progetto pilota del Ceinge, quella richiesta trova una prima e importante risposta”. Lo dichiara Luca Trapanese, vicepresidente del consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Ringrazio il presidente Roberto Fico per la sensibilità dimostrata e per aver dato seguito rapidamente a un tema che avevamo posto all’attenzione delle istituzioni regionali. Il progetto consentirà di proporre lo screening ai nuovi nati della Campania, su adesione volontaria dei genitori, all’interno della rete regionale che ha nel Ceinge il proprio centro unico di riferimento".

"Questa vicenda dimostra quale dovrebbe essere il senso più autentico del lavoro delle istituzioni: ascoltare le istanze che arrivano dalle famiglie e dalle associazioni, trasformarle in proposte e costruire risposte concrete. La nostra mozione nasceva anche dalla sollecitazione dell’Aps Voa Voa! Amici di Sofia, che ringrazio per il lavoro che porta avanti su questo tema".

"Adesso - conclude Trapanese - dobbiamo continuare su questa strada, accompagnando lo screening con una presa in carico tempestiva e con percorsi chiari per i bambini e per le loro famiglie. Dietro un test e dietro una diagnosi precoce non ci sono soltanto procedure sanitarie: ci sono vite che possono cambiare. Ed è questo il risultato più importante".