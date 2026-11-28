Coldiretti Campania: riconoscimento dedicato alla memoria di Salvatore Loffreda Ecco tutti i premiati

Enzo Della Fera dell'Azienda Agricola "L'Oro Camosciato" di Calabritto (Avellino), Andreina e Benedetta Vecchio dell'Azienda Agricola Vecchio di Capaccio Paestum (Salerno) e Carlo Alberto Ajardi dell'azienda agricola "La Fattoria di Nonno Giò" di Padula (Salerno) sono i premiati della prima edizione del Premio Salvatore Loffreda, istituito da Coldiretti Campania in occasione di CampaniAlleva Expo 2026, a Benevento.

Un riconoscimento dedicato alla memoria di Salvatore Loffreda, storico direttore regionale di Coldiretti Campania. Un omaggio a chi per anni è stato un punto di riferimento per gli agricoltori campani, consegnato proprio nella manifestazione che ha contribuito a far nascere e crescere. Il riconoscimento è stato attribuito a tre aziende zootecniche della Campania che nel corso del loro lavoro hanno saputo coniugare la passione con la tradizione, senza perdere d'occhio l'innovazione. Sono allevatori che custodiscono il territorio, investono nella qualità e guardano al futuro del settore. La prima edizione ha premiato tre realtà in tre categorie: Ovicaprini, Bufalini e Bovini da latte.

Enzo Della Fera, premiato per la Categoria Ovicaprini, alla passione per l'allevamento ha aggiunto quella per la trasformazione del latte, coltivata con curiosità, studio e numerosi corsi di caseificazione. Nel giugno 2026 ha aperto il caseificio aziendale e il punto vendita Campagna Amica, completando la filiera dall'allevamento alla vendita diretta di formaggi dell'Alta Irpinia a chilometro zero. A premiare Della Fera è stata Maria Carmela Serluca, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania.

Andreina e Benedetta Vecchio, premiate per la Categoria Bufalini, dopo la scomparsa del padre nel 2020, hanno preso in mano l'azienda di famiglia insieme alla mamma, avviando un percorso di innovazione tutto al femminile. Le due sorelle sono laureate in Zootecnia all'Università Federico II di Napoli, e donna è anche la veterinaria che segue l'allevamento. Il punto di forza è la genetica: investimento nel miglioramento della mandria con una selezione sempre più consapevole, in collaborazione con l'ANASB. Il traguardo del 2026: per la prima volta l'Azienda Vecchio ha candidato un proprio torello alla fecondazione artificiale. A consegnare il premio il direttore dell'ANASB Gabriele Di Vuolo.

Carlo Alberto Ajardi, premiato per la Categoria Bovini da latte, è di origine trentina, laureato in ingegneria informatica, ha scelto il Vallo di Diano per costruire con la moglie, originaria di Padula, un progetto di vita. L'azienda vanta 104 bovini da latte di razza Frisona, avviata nel 2019 puntando fin da subito sull'innovazione. Mungitura robotizzata con controllo costante di qualità del latte e mastiti, stalla automatizzata con collari RFID per divisione in gruppi, rilevamento calori e alimentazione, programmazione dell'inseminazione artificiale. Le competenze di un ingegnere al servizio della terra: una stalla moderna dove la tecnologia rende il lavoro dell'allevatore più preciso e più attento al benessere animale. A premiare il presidente dell'Associazione Allevatori Campania e Molise Davide Minicozzi.