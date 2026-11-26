Sanità Campania: 150 milioni per la rete ospedale-territorio-domicilio Fondi per i servizi sociali, l'inclusione sportiva e la formazione.

Un maxi-investimento da 150 milioni di euro per potenziare l'assistenza sanitaria di prossimità e ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle cure. È il provvedimento principale approvato nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, dalla Giunta regionale della Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia per varare un ampio pacchetto di misure che spazia dalla sanità al welfare, fino alla formazione e alla sicurezza stradale.

Potenziamento della sanità territoriale

Il cuore della seduta riguarda lo sviluppo della rete ospedale-territorio-domicilio. L'esecutivo regionale ha programmato 150 milioni di euro aggiuntivi a valere sul Pr Campania Fesr 2021-2027, risorse che vanno a sommarsi ai fondi già precedentemente stanziati. L'obiettivo dichiarato dell'intervento è rendere più capillare ed efficiente la presa in carico dei pazienti sul territorio, alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere.

Welfare, disabilità e sport inclusivo

Sul fronte delle politiche sociali, la Giunta ha approvato tre diverse linee d'azione.

Programmazione e fabbisogni: Stanziati 139mila euro (a valere sul Pr Campania Fse+ 2021-2027) per avviare una collaborazione con Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. L'intesa mira a rafforzare la capacità amministrativa degli ambiti territoriali, stimare con precisione il fabbisogno di personale e risorse e valorizzare le buone pratiche locali.

Asse Campania-Sardegna: Approvato lo schema di accordo quadro con la Regione Autonoma della Sardegna per lo scambio di esperienze e il potenziamento delle politiche destinate alle persone con disabilità e non autosufficienti. Il protocollo punta a una maggiore integrazione sociosanitaria e alla definizione del progetto di vita individuale.

Inclusione attraverso lo sport: Destinati 200mila euro dal bilancio regionale 2026 a favore di enti e associazioni del Terzo Settore. I fondi finanzieranno l'organizzazione di eventi sportivi rivolti a persone con disabilità o in condizioni di fragilità.

Formazione universitaria e sicurezza stradale

Il pacchetto di delibere tocca anche l'alta formazione, i trasporti — con misure dedicate al rinnovo del parco autobus — e la prevenzione. Per sostenere la formazione universitaria, la Regione ha previsto 35mila euro annui nell'ambito di una partnership triennale con la Scuola di Alti Studi sul Parlamento e i Processi di Governo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, risorse destinate a finanziare borse di studio per la frequenza del corso di alta formazione.

Infine, via libera allo schema di protocollo d'intesa tra Regione e Anci Campania per l'edizione 2026/2027 di "Sii saggio, guida sicura", la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che vedrà coinvolti Comuni, scuole, università e forze dell'ordine su tutto il territorio regionale.