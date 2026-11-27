Tumore al pancreas, Odierna: "Sul daraxonrasib la Campania chiarisca subito" "Il tempo dei malati non è quello della burocrazia"

"Chi affronta un tumore del pancreas metastatico non può essere lasciato a cercare da solo informazioni, ospedali e possibilità di accesso a un nuovo trattamento.

Al presidente Roberto Fico, che mantiene la delega alla Sanità, chiediamo una risposta precisa: quale percorso sta predisponendo la Campania per i pazienti che possono beneficiare del daraxonrasib? Il tempo dei malati non è quello della burocrazia".

È la richiesta di Sebastiano Odierna, consigliere regionale della Campania, dopo l’annuncio del presidente del Lazio Francesco Rocca sull’accesso gratuito al farmaco e l’intervento dell’Agenzia italiana del farmaco sul percorso nazionale.

"La questione sollevata da Gennaro Sangiuliano e Raffaele Maria Pisacane merita una risposta nel merito. Fico dica quali iniziative siano state avviate, quali interlocuzioni siano in corso e quali indicazioni abbiano ricevuto le strutture oncologiche campane. Ai pazienti e alle loro famiglie dobbiamo informazioni verificabili e un riferimento sanitario certo".

Il daraxonrasib ha ottenuto il 16 novembre l’autorizzazione della commissione europea. Questo passaggio va distinto dalla definizione delle condizioni di accesso e rimborsabilità in Italia.

Proprio oggi Aifa ha comunicato di avere trasmesso all’azienda una proposta per l’accesso precoce ai sensi della legge 648/1996, con l’obiettivo di assicurare il trattamento a carico del Servizio sanitario nazionale ai pazienti eleggibili in tutte le regioni. L’Agenzia ha inoltre segnalato il rischio che iniziative territoriali di acquisto compromettano la rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile.

"Questo aggiornamento richiede alla Campania di muoversi con tempestività e coordinamento», prosegue Odierna. «Non chiediamo scorciatoie rispetto alle valutazioni scientifiche o alle competenze di AIFA. Chiediamo che la Regione faccia fino in fondo la propria parte: individui i centri di riferimento, organizzi la valutazione dei pazienti e renda pubbliche le procedure applicabili, senza alimentare aspettative che non abbiano un fondamento clinico e organizzativo".

"La Rete oncologica campana deve accompagnare le persone, evitando che siano le famiglie a doversi trasformare in intermediari tra uffici e ospedali. Occorre un’informazione uniforme, accessibile anche a chi vive nelle aree interne e lontano dai grandi centri".

"Non stiamo parlando di una cura risolutiva né di un trattamento indicato indistintamente per tutti: l’appropriatezza compete agli oncologi. Ma proprio per questo serve una presa in carico seria. Fico comunichi cosa è stato fatto, cosa resta da fare e con quali tempi. La sanità si misura nella capacità di trasformare un’opportunità terapeutica in un percorso concreto. Per chi può accedervi, ogni ritardo evitabile pesa".