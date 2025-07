Ciambriello: "Continua la saga onerosa dei braccialetti elettronici" Sono insufficienti. L'appello del garante: "Perché non interviene il ministro degli interni?"

Il braccialetto elettronico può essere impiegato in diversi modi come strumento di controllo all’interno del sistema penale.

Può venir imposto dal magistrato a persone che si trovano in misura cautelare agli arresti domiciliari oppure a persone già condannate che stanno scontando la pena in detenzione domiciliare. Peccato che non sono in numero sufficiente, non arrivano in tempo reale e c'è quindi "illegalmente" una permanenza di giorni e settimane in più in carcere del detenuto che ha ottenuto il beneficio!

Un’esperienza destabilizzante, per problemi legati alla fornitura. Oggi ho incontrato nel carcere di Poggioreale due detenuti che attendono da giorni l'utilizzo del braccialetto. Mi chiedo perché il Ministro degli interni che ha il contratto con Fastweb non fa aumentare il numero dei braccialetti che oggi sono 1200 attivazioni al mese?”

Così Samuele Ciambriello, garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

"In Italia sono attivi 13mila bracciali elettronici, circa 5.800 per stalking e settemila per il monitoraggio. I ministri della Giustizia e degli Interni devono risolvere questi problemi di fornitura di braccialetti elettronici e di ingiusto prolungamento in carcere di centinaia di persone".