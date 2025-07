Incendi, Protezione Civile Campania: ecco i nostri consigli e le raccomandazioni Cosa fare in caso di incendi

Siamo nel pieno dell’estate, periodo che viene identificato come di “massima gravità” per gli incendi boschivi.

Ecco i consigli e le raccomandazioni da parte della Protezione Civile della Regione Campania:

Se avvisti un incendio in un bosco, mettiti al riparo, localizza bene il luogo in cui si è sviluppato e chiama subito la sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania al numero verde: 800232525.

Non correre rischi inutili: segui le ordinanze in vigore e i consigli della protezione civile.

Questi i principali divieti:

Divieto di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli, divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali, divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti, anche incolte, divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche.

Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano brace o faville, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, far brillare mine; fumare o compiere altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio, gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate.