Domenico e Alessio: quelle due bare bianche nello stesso giorno Campania e Puglia unite dal dolore

Domenico e Alessio, due vite spezzate in tenera età in circostanze diverse, il primo di soli due anni morto lo scorso 21 febbraio, dopo il trapianto di un cuore bruciato a Napoli, il secondo, Alessio, 10 anni a causa di una tragica caduta accidentale mentre stava giocando nella piazza del suo paese a Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia nella serata di sabato 28 febbraio.

Due bare bianche, due famiglie straziate e frastornate dal dolore, due funerali nello stesso giorno. Nel primo caso in Campania, un'inchiesta in atto destinata a fare ancora rumore, alla luce degli ultimi risvolti. Una tragica fatalità, privo di colpe dolose invece ciò che è accaduto nel piccolo comune foggiano, alle porte della Valle del Cervaro, non molto distante dall'Irpinia.

Alessio, stava giocando con altri coetanei quando improvvisamente è scivolato ed ha battuto violentemente la gola contro lo spigolo di una fontana. Un bambino di origini albanese, ben integrato nella comunità.

Il sindaco Mattia Luciano Azzone: "A conclusione di questa triste e dolorosa giornata, desideriamo ringraziare, anche a nome della famiglia Begaj, tutti quelli che con un loro messaggio su questa pagina sono stati vicini alla nostra comunità e alla famiglia: amministrazioni comunali dei paesi limitrofi e tantissimi cittadini castelluccesi e non. Un ringraziamento particolare a chi ha lavorato per garantire in maniera ordinata l'ultimo saluto al nostro piccolo Alesio: volontari della locale associazione San Salvatore onlus volontari di protezione civile e soccorso, carabinieri e polizia locale".