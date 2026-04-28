Giornata mondiale salute e sicurezza lavoro: 1.093 morti nel 2025 I dati confermano un quadro che impone una riflessione concreta.

In occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul Lavoro promossa dall’International Labour Organization, i dati aggiornati al 2025 confermano un quadro che impone una riflessione concreta.

Secondo le ultime rilevazioni Inail diffuse a febbraio 2026, nel 2025 sono state presentate 597.710 denunce di infortunio sul lavoro, con 1.093 casi mortali complessivi. Di questi, 792 decessi sono avvenuti in occasione di lavoro, mentre 293 riguardano infortuni in itinere, in aumento del 3,2%. In crescita anche le malattie professionali, che raggiungono quota 98.463 denunce (+11,3%). Numeri che evidenziano come la sicurezza non sia solo un obbligo normativo, ma una leva strategica per la sostenibilità del sistema produttivo.

Le stesse analisi Inailsottolineano come una gestione strutturata della prevenzione possa portare a una riduzione degli infortuni fino al 20-25% nei contesti aziendali più virtuosi, con impatti diretti anche sui costi: secondo studi europei richiamati dall’Agenzia EU-OSHA, ogni euro investito in sicurezza può generare un ritorno economico fino a 2,2 euro, grazie alla riduzione di assenze, contenziosi e inefficienze operative.

DAL COSTO AL VANTAGGIO COMPETITIVO: LA SVOLTA CHE LE IMPRESE NON POSSONO PIÙ RIMANDARE

In questo contesto, la normativa italiana – a partire dal Decreto Legislativo 81/2008 – rappresenta uno dei sistemi più avanzati in Europa, definendo regole, procedure e misure preventive per garantire ambienti di lavoro sicuri e tutelare non solo la salute fisica, ma anche quella psicologica dei lavoratori.

"La sicurezza sul lavoro non può essere ridotta a un adempimento burocratico – dichiara Fulvio Basili – ma deve diventare parte integrante della cultura d’impresa. Le aziende che adottano sistemi strutturati di gestione della sicurezza registrano non solo meno incidenti, ma anche maggiore produttività e stabilità nel tempo".

DALLA NORMA ALLA PRATICA: COME SI COSTRUISCE UN SISTEMA DI PREVENZIONE REALE

Da oltre 18 anni, il Gruppo Ecosafety opera su tutto il territorio nazionale supportando imprese e organizzazioni nella costruzione di modelli avanzati di prevenzione, attraverso consulenza specialistica e soluzioni integrate. Oggi il Gruppo conta 120 professionisti, collabora con oltre 1.200 aziende partner e nel solo 2025 ha formato circa 5.000 lavoratorisui temi della salute e sicurezza.

«Parliamo di un approccio a 360 gradi – prosegue Basili – che parte dall’analisi dei rischi e arriva fino alla formazione continua delle risorse umane. Solo così è possibile trasformare la sicurezza in un vero vantaggio competitivo».

Il sistema di gestione della sicurezza, inteso come ecosistema integrato di soluzioni che va oltre il semplice adempimento del D.Lgs. 81/08 e si concretizza in servizi consulenziali specialistici offerti dal Gruppo Ecosafety, consente infatti di ridurre l’esposizione ai rischi, migliorare le performance aziendali e ottimizzare i costi, attraverso strumenti operativi concreti e un approccio evoluto:

• Audit sul campo: verifica diretta nei luoghi di lavoro della reale applicazione delle procedure.

• Sistemi di monitoraggio dinamico: analisi dei “quasi infortuni” per prevenire eventi gravi.

• Sistemi di Gestione Integrati ISO 45001: integrazione strutturata della sicurezza nei processi produttivi.

• Adeguamento tecnologico: supporto nell’integrazione di macchinari e software.

• Formazione evoluta: oltre l’aula, percorsi esperienziali per aumentare la percezione del rischio.

• Safety coaching e leadership: sviluppo di una cultura condivisa della sicurezza a livello manageriale.

NUOVI RISCHI, NUOVE RESPONSABILITÀ: LA SICUREZZA NELL’ERA DEL CAMBIAMENTO

Accanto ai rischi tradizionali, il mondo del lavoro è oggi attraversato da nuove criticità: stress lavoro-correlato, digitalizzazione dei processi, esposizione a tecnologie avanzate e trasformazione degli ambienti operativi. Elementi che ampliano il concetto stesso di sicurezza, includendo sempre più la dimensione organizzativa e psicologica.

«Oggi più che mai -à conclude Basili –- la vera sfida è passare da una logica di reazione a una logica di prevenzione. Le imprese che lo comprendono non solo rispettano la legge, ma costruiscono valore, reputazione e futuro».

In un contesto economico e sociale sempre più complesso, la sicurezza sul lavoro si conferma dunque come un pilastro imprescindibile: non solo tutela dei lavoratori, ma investimento strategico per la competitività del sistema Paese.