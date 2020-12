I Simpson arrivano a Pompei, il tweet di Franceschini Omaggio della famosa serie all'Italia e alla Campania

"Fumetti, i Simpson arrivano a POMPEI e diventano calchi: il disegnatore Groening omaggia l'Italia". Lo scrive il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, riferendosi alla nuova puntata della 17esima stagione della saga di cartoni animati che vede la popolare famiglia americana guidata da Homer e Merge in visita agli scavi di Pompei. L'episodio non è della nuova stagione, ma la Fox ha deciso di ritrasmetterlo in seguito alla notizia della nuova scoperta dei due calchi nel corso degli scavi in corso diretti da Massimo Osanna. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, con le immagini dei due pompeiani in fuga dal fuoco del Vesuvio, ritrovati in località Civita Giuliana.