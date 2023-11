"Ho chiesto una mano a Fedez e Davide Marra: stop numero chiuso a medicina" Il governatore De Luca : aboliamo numero chiuso

"Ho chiesto a Fedez e a Davide Marra, nel corso della mia intervista a “Muschio selvaggio”, di darci una mano nella battaglia per l’abolizione del numero chiuso a medicina: è inaccettabile vedere migliaia e migliaia di ragazze e di ragazzi cadere in depressione perché schiacciati dal meccanismo perverso dei quiz. Oltretutto, mentre nel nostro Paese c’è un assoluto bisogno di medici, noi chiudiamo le porte delle università ai giovani che vogliono studiare medicina: una follia! " . Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca in un post racconta parte della sua intervista e spiega le ragioni del suo intervento nel corso di Muschio Selvaggio.