Piccoli comuni: Anpci in Regione Campania incontra Buonajuto "Raccolte istanze piccoli centri, da ex sindaco mi impegno a portare le loro battaglie in consiglio"

Questa mattina il consigliere regionale Ciro Buonajuto, presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, con delega ai piccoli comuni, ha incontrato il presidente dell’ANPCI Campania (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia), Zaccaria Spina, e una delegazione del direttivo regionale.

Al centro del confronto, il ruolo strategico dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le criticità gestionali delle piccole comunità e le proposte per un loro maggiore coinvolgimento nelle dinamiche istituzionali e legislative della Regione Campania.

Nel corso dell'incontro, il presidente Spina ha illustrato una serie di richieste prioritarie, a partire dall’inserimento di un rappresentante di ANPCI Campania all’interno dell’Osservatorio Regionale sul Turismo. I punti focali sono stati illustrati dal presidente Anpci Campania, Zaccaria Spina “I piccoli Comuni rappresentano la spina dorsale della Regione, ma per garantire servizi efficienti ai cittadini abbiamo bisogno di strumenti normativi e operativi adeguati.

Alla Regione chiediamo innanzitutto un coinvolgimento diretto nei processi decisionali, a partire dall’inserimento di un nostro delegato nell’Osservatorio Regionale sul Turismo. È poi indispensabile prevedere una netta differenziazione degli interventi, che non possono trattare allo stesso modo le grandi città e i piccoli centri. Servono un reale decentramento delle competenze e l’avvio dell’iter legislativo per una legge regionale dedicata, capace di riordinare funzioni e governance specificamente per i Comuni sotto i 5 mila abitanti”. Ha detto il presidente Spina.

“Ho ascoltato con grande attenzione le istanze rappresentate dal presidente Spina e dalla delegazione di ANPCI”, dichiara Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali.

“Soprattutto per la mia esperienza da Sindaco, conosco bene le sofferenze quotidiane delle piccole amministrazioni locali, spesso stritolate da carenze di personale, burocrazia e regole pensate per le grandi città ma applicate in modo indifferenziato a realtà piccolissime. I piccoli Comuni rappresentano l'ossatura, la memoria e l'identità della Campania: non possono essere considerati terminali passivi della politica regionale, ma devono diventare protagonisti attivi delle scelte di sviluppo. Mi sono impegnato personalmente a portare tutte queste proposte all’attenzione del Consiglio Regionale e della Commissione, facendomi promotore di un dibattito serio e concreto sul riordino delle competenze e sulla tutela delle nostre comunità minori”, conclude Buonajuto.

All’incontro, oltre all’On. Ciro Buonajuto e al Presidente Zaccaria Spina, hanno partecipato: il vice presidente nazionale ANPCI, Arturo Manera; il sindaco di Atrani, Michele Siravo; il sindaco di Casola di Napoli, Alfredo Rosalba; il sindaco di Casalbore, Emilio Salvatore; il sindaco di Baia e Latina, Giuseppe Di Cerbo; il sindaco di Fontegreca, Antonio Montoro; il sindaco di Valle Agricola, Rocco Landi; il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo; il sindaco di Santarcangelo Trimonte, Felice Iammarino; il sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Edi Barile.