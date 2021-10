Pagamenti Pa: la Sanità Campana è la più veloce d'Italia Il report di Farmindustria: Regione Campania al top per velocità di pagamento delle forniture

I dati recentemente diffusi da Farmindustria sui tempi di pagamento confermano il primato italiano di Regione CAMPANIA per velocita' di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche in riferimento al terzo trimestre del 2021. Il Report di Farmindustria, infatti, rileva che i tempi di pagamento dei farmaci da parte delle aziende sanitarie della CAMPANIA sono di soli 15 giorni considerando il terzo trimestre dell'anno in corso, dato ancora piu' significativo se si considera che per il periodo osservato la media nazionale e' di 43 giorni. Altro dato rilevante e' la media calcolata sugli ultimi quattro trimestri. Anche in questo caso Regione CAMPANIA si conferma eccellenza nazionale con il dato di massima velocita', ovvero 17 giorni rispetto ai 47 della media nazionale. "La conferma del primato di Regione CAMPANIA - ha dichiarato Corrado Cuccurullo, Presidente di Soresa (Societa' Regionale per la Sanita') - per i tempi di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche testimonia l'importante sforzo amministrativo e manageriale, che su impulso del Presidente Vincenzo De Luca, fatto in questi anni dai vertici aziendali del sistema sanitario regionale. Il risultato e' da considerarsi eccezionale soprattutto se si tiene sempre a mente che il nostro sistema sanitario regionale e' uscito da una lunga fase di commissariamento pochi mesi prima che scoppiasse l'emergenza pandemica"