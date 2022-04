Vinitaly: Caputo lancia il modello Campania "Nuovo modello per competere sui mercati internazionali, investendo sul branding regionale"

"Un nuovo modello Campania per competere sui mercati internazionali, valorizzando i nostri vitigni autoctoni, promuovendo i percorsi enoturistici e investendo sul branding regionale per rafforzare l'identita' e la riconoscibilita' dei vini campani. Puntiamo sull'estrema qualita', sulla sostenibilita' e sulla crescita costante delle esportazioni, interrotta solo dall'emergenza sanitaria". Parte da Vinitaly la sfida al mercato estero lanciata dall'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in occasione della conferenza stampa di apertura della 54esima edizione. "I nostri vini a marchio, 19 Dop e 10 Igp, sono sempre piu' apprezzati nel panorama internazionale. Secondo una recente analisi Nomisma, il fatturato export dei vini campani e' passato dai 42 milioni nel 2015 agli oltre 52 milioni nel 2020, ad eccezione della prevedibile flessione registrata nel corso della pandemia. Stiamo definendo nuove strategie, a partire dalla razionalizzazione delle nostre denominazioni di origine e dal Distretto unico del vino campano, come riferimento esclusivo dell'intera filiera per convogliare finanziamenti e azioni di crescita, essere piu' competitivi e programmare interventi strategici per stimolare la crescita del comparto enologico. I nostri vini - continua Caputo - si distinguono per specificita', storia e qualita', oltre a rappresentare l'abbinamento ideale per gli ingredienti della Dieta Mediterranea". Cresce l'interesse per i percorsi enoturistici campani, un fenomeno che conferma il trend nazionale e che abbraccia anche Procida Capitale italiana della Cultura 2022. "Il vino non e' solo una eccellenza enogastronomica, ma e' soprattutto un ambasciatore del nostro territorio: contiene tutta la storia, la passione e l'unicita' della Campania. Valori ed emozioni che incoraggiano l'enoturismo, inteso nella sua piu' ampia accezione di esperienza in cui la degustazione di vino si abbina alla conoscenza della cultura e delle tradizioni di una regione a vocazione vitivinicola. Basti pensare che ad oggi, in Italia, si contano circa 15 milioni di enoturisti ogni anno con un giro di affari di circa 2,65 miliardi di euro. Una nuova ripartenza per la Campania del vino - conclude l'assessore Nicola Caputo - creando un modello virtuoso e generando una maggiore capacita' attrattiva nei confronti dei turisti, grazie all'impegno della Regione Campania e in particolare del presidente Vincenzo De Luca, che ha sempre posto il settore vitivinicolo al centro dell'azione promozionale della Regione Campania".