Artigiani, il maestro Lucio Ronca alla guida del coordinamento regionale CNA Con oltre 4mila iscritti, la Confederazione è un punto di riferimento per l'economia regionale

"Lavoreremo esclusivamente per gli interessi degli artigiani che hanno bisogno di rientrare nell'agenda politica per ricevere attenzioni concrete."

Con questi obiettivi ed un fronte compatto e coeso di artigiani, Lucio Ronca, insieme a Simona Paolillo, assume la guida del coordinamento regionale della CNA in Campania. Forti di oltre 4mila iscritti artigiani, le CNA della Campania, con Antonio Catalano e Francesco Geremia per CNA Campania Nord, (che unisce le province di Napoli, Caserta e Benevento) e Luca Beatrice e Berardo Pesce per Avellino, hanno fatto quadrato e stilato un programma operativo che mette al centro gli artigiani e le PMI della Campania.

Nella discussione che ha accompagnato la nomina di Lucio Ronca, non sono mancate le richieste di attenzione per il settore e le sue fragilità, le esigenze di rafforzare la bilateralità, di lavorare maggiormente con i responsabili delle Unioni di mestiere e di creare una segreteria operativa che faccia da trade union tra le province campane, in stretto collegamento con il livello nazionale.

Condivisione, partecipazione e collaborazione, dunque, le parole d'ordine del coordinamento regionale di CNA, che vede come invitato permanente anche il segretario dei pensionati campani, Andrea Battistoni. Alla riunione ha partecipato anche il neo presidente di CNA Salerno, Antonio Citro, che ha sottolineato la compattezza tra tutti i territori.