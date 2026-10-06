Pesca: "Con la cambiale azzurra 10 milioni per la liquidità delle imprese" A dirlo il ministro dell’gricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida

"Grazie alla cambiale azzurra, un intervento che abbiamo previsto in queste ore, garantiremo liquidità alle imprese di pesca e acquacoltura.

Con un investimento di 10 milioni di euro chi verrà ammesso potrá accedere a finanziamenti fino a 20.000 euro, per un massimo di 60.000 euro per imprese o cooperative armatoriali con più imbarcazioni.

Il finanziamento, a tasso zero, avrà una durata di 5 anni e si comincerà a rimborsare il capitale dopo 2 anni. Le imprese potranno presentare le domande online sul portale dedicato di Ismea dalle ore 12:00 del 13 ottobre alle ore 12:00 del 30 ottobre".

A dirlo il ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida.

"Questo provvedimento - prosegue - rappresenta un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti per sostenere la pesca italiana: più liquidità, più strumenti, più sostegno alle imprese. Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi pesca, produce e crea lavoro, e continuiamo a farlo con tutti gli strumenti necessari, uno dopo l’altro.

In una fase così difficile il nostro obiettivo è uno solo, vale a dire mettere i pescatori nella condizione di continuare a lavorare, a produrre reddito e a guardare al futuro con più certezze, per garantire quel ricambio generazionale fondamentale e tutelare la sovranità alimentare italiana ed europea".