De Luca: «Noi eccellenti, ma ci danno poche dosi di vaccino» «Già 60mila over 80 e 21mila insegnanti vaccinati ma continua sperequazione con altre Regioni»



Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca su tema vaccini e relativa distribuzione:

"Permane la sperequazione con altre regioni nella distribuzione dei vaccini. Ciononostante in Campania sono stati raggiunti questi risultati: alle ore 17 di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, sono stati somministrati in Campania 59.579 vaccini per la categoria "over 80" e 21.606 per la categoria del personale scolastico. Alla stessa ora di oggi, sono 192.315 le adesioni degli "over 80", e 21.606 quelle del personale scolastico".