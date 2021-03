De Luca: «Sputink? Governo smetta di dare numeri a vanvera» «Facciano verificare vaccini in tempi brevi: siamo in guerra»

"Mi auguro che il governo italiano, anziche' raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l'Aifa verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell'arco di mesi". Lo dice il presidente della Regione Campani,a Vincenzo De Luca, in visita a Camposano, in uno dei 10 punti vaccinali allestiti dall'Asl Napoli 3 con i centri di dialisi convenzionati per i pazienti dializzati. "Non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra e siccome vi sono vaccini che sono stati gia' somministrati a milioni di cittadini - aggiunge De Luca riferendosi al siero russo Sputnik per il quale la Regione Campania ha opzionato l'acquisto di dosi indipendentemente dagli ordini centralizzati - si puo' tranquillamente testare l'efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo e' quello che noi chiediamo al governo e all'Aifa e ovviamente ci atterremo alle raccomandazioni scientifiche sul vaccino".