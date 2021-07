Campania: mobilità, sostegno in sicurezza ai flussi turistici "Le parole d'ordine sono: qualità, sostenibilità ed efficienza, con azioni normative mirate"

Diffondere il messaggio di una Campania sicura e accogliente all'indomani della seconda crisi pandemica e dare priorita' alle esigenze di mobilita', di connessione fisica e digitale e di sostenibilita' ambientale dei viaggiatori-turisti mediante la proposta di un modello integrato tra trasporti e turismo. Puntare all'incremento delle presenze turistiche anche attraverso la destagionalizzazione degli arrivi. Attivare le opportune forme di collaborazione con enti e operatori del settore anche attraverso accordi, convenzioni e partenariati. Dare continuita' e potenziamento alle azioni di promozione turistica gia' avviate, anche con riferimento alla campagna di comunicazione presso i gate di accesso alla regione (porti, aeroporti, autostrade, stazioni). Dare ulteriore impulso all'allestimento e alla promozione di infopoint presso le grandi stazioni portuali, aeroportuali, ferroviarie e presso i grandi attrattori regionali.

Con il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza Covid. Queste le priorita' emerse nel corso di una riunione convocata dall'assessore regionale al Turismo Felice Casucci cui hanno partecipato: Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale; Umberto De Gregorio, presidente EAV;

Maria Cristina Dusi, manager di Grandi Stazioni; Margherita Chiaromonte, direttrice Gesac; Barbara Casolla per l'Autorita' Portuale; Claudio Calvelli, per la Fondazione Ferrovie dello Stato; Oreste Orvitti, direttore del Museo di Pietrarsa; Rosanna Romano, direttrice generale Turismo e Beni Culturali della Regione Campania e Luigi Raia, direttore Agenzia Regionale per il Turismo.

Un momento di riflessione e confronto con i principali protagonisti del settore trasporti in un'ottica di "mobilita' dolce" che nasce proprio dalla volonta' di valorizzare l'unicita' dell'offerta campana nel breve, nel medio e nel lungo termine. Tra le iniziative gia' avviate o in fase di avvio, il Metro' del Mare e il Campania Express, sistemi integrati di trasporto marino e su binario per raggiungere le mete costiere e quelle dei grandi attrattori culturali. Da settembre partiranno i treni storici destinati a incrementare il turismo ecosostenibile verso alcune delle localita' piu' ambite, sia costiere sia nelle aree interne.

Altro collegamento strategico sara' quello del Cuma Express, progettato in funzione di Procida Capitale Italiana della Cultura per il 2022.

"L'obiettivo istituzionale - ha affermato l'assessore Casucci al termine dell'incontro - e' quello di sostenere l'incremento dei flussi turistici nella nostra regione veicolandoli verso le numerose proposte culturali, naturali e artistiche favorite da una tradizione ricettiva molto diversificata e di qualita', sia in ambito alberghiero che extralberghiero. Le parole d'ordine sono:

qualita', sostenibilita' ed efficienza, con azioni normative mirate e il pieno ingresso nel livello decisionale partecipato dei portatori d'interesse".

(ITALPRESS).