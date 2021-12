La Lega Campania sulla finanziaria: "Grazie a noi più polizia al sud" I parlamentari del Carroccio si intestano il provvedimento di riduzione delle tasse

"Grazie al lavoro della Lega, anche al Sud meno tasse per tutti i lavoratori, pubblici e privati, i pensionati, le partite Iva, gli autonomi e gli artigiani italiani. Un impegno riconosciuto dal governo che ha dato ok allo sblocco di risorse per 8 miliardi di euro. - spiegano i parlamentari campani della Lega - Sulla bilancia della manovra economica 30milioni per aiutare le famiglie con figli autistici e fondi per assumere agenti di Polizia e Carabinieri. Un segnale importante di attenzione e responsabilità in un momento delicato per il nostro Paese". Così in una nota i parlamentari campani della Lega Gianluca Cantalamessa, Pina Castiello, Ugo Grassi e Francesco Urraro.