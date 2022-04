Elezioni in Francia, De Magistris: "Bellissimo risultato di Mélenchon" L'ex sindaco: "Una proposta di sinistra radicale per un altro mondo possibile"

"Bellissimo risultato di Jean-Luc Mélenchon in Francia, con oltre il 20% dei consensi. Una proposta di sinistra radicale per un altro mondo possibile. Per il superamento delle politiche liberiste, per un fronte pacifista, contro la guerra di Putin, contro l’invio delle armi e per il superamento della NATO. " scrive oggi Luigi de Magistris.

"Stiamo lavorando insieme, a compagne e compagni europei, per costruire un movimento di respiro europeo per unire i popoli per politiche ambientali rivoluzionarie, contro il riarmo, per l’uguaglianza e la fratellanza, per la pace ed un modello economico che metta al centro la persona e il lavoro"conclude de Magistris