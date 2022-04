De Luca: "Fondi Sanità: abbiamo diffidato il ministero della Salute" Il Governatore: "Criteri per il riparto da approvare da sette anni e non lo fanno"

"Abbiamo inviato una diffida al ministero della Salute, che e' inadempiente, perche' doveva approvare i criteri per il riparto del Fondo sanitario nazionale gia' da sette anni e non lo ha fatto". Ad annunciarlo e' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa per illustrare i programmi sul settore trasporti. "Attenderemo i due mesi previsti dalla legge, altrimenti andremo alla Corte costituzionale - spiega - perche' il Governo e, specificatamente, il ministero della Salute, sono inadempienti. Questo si chiama omissione in atti d'ufficio e la Regione, quindi i cittadini della Campania, pagano drammaticamente questa inefficienza nazionale". De Luca ricorda che la Regione porta avanti questa battaglia da anni. "Alle prime riunioni- ricorda - quando ci siamo insediati, ci guardavano in faccia un po' disgustati, perche' non avevamo approvato i conti consuntivi delle Asl da tre anni e in quelle condizioni e' difficile fare rivendicazioni economiche. Ora abbiamo messo i conti in ordine e abbiamo il diritto e il dovere di porre il problema del riparto del fondo nazionale". Su questo punto De Luca auspica che tutte le forze politiche, che "sono state distratte in questi anni, abbiano la voglia di affermare un principio di equita' per il nostro Paese".