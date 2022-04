Regione Campania, Ciarambino (M5S): Nessun inciucio, non entreremo in giunta La capogruppo dei pentastellati mette a tacere le indiscrezioni delle ultime settimane

"Le indiscrezioni sull'imminente ingresso del Movimento 5 Stelle in maggioranza al Consiglio regionale della Campania, che si susseguono oramai da mesi e che in questi giorni si sono fatte piu' insistenti, sono quanto di piu' lontano dal vero".

Cosi' la capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino mette fine alle indiscrezioni che da settimane si moltiplicano dentro e fuori dal Consiglio Regionale della Campania, dopo che la capogruppo dei grillini a Santa Lucia a margine di una seduta di consiglio aveva incontrato il governatore nella stanza dei capigruppo. Quell'incontro, insieme ai segnali di grande distensione e collaborazione che si sono registrati in questi ultimi mesi avevano indotto a immaginare una accelerazione dell'ingresso in giunta dei pentastellati. Da nemici ad alleati, per reciproco interesse. Ma oggi la Ciarambino esce allo scoperto e rivela che non c'è niente di vero. Nessun inciucio.

"Dopo anni di dura opposizione - ha ricordato - fin dai primi giorni di pandemia abbiamo scelto di adottare la linea della responsabilita' e del dialogo costruttivo, e lo abbiamo dichiarato apertamente e in totale trasparenza. In un momento cosi' grave abbiamo sentito il dovere di mettere da parte le divisioni e lavorare in sinergia, con l'unico obiettivo di superare un'emergenza sanitaria e sociale che ha messo in ginocchio la Campania e il Paese. Una collaborazione - ha sottolineato la capogruppo regionale M5s - avviata sia con le forze politiche di maggioranza che con la stessa giunta regionale e che in questa legislatura ci ha portati a votare assieme provvedimenti importanti nell'esclusivo interesse dei cittadini. Non ultima, la proposta a nostra firma, approvata all'unanimita', sulle agevolazioni fiscali per le famiglie con figli minori e disabili".

"Ma vale la pena ricordare - continua Ciarambino - il riconoscimento della dirigenza delle professioni sanitarie e infermieristiche, che consentira' di migliorare la qualita' dell'assistenza, il potenziamento dell'offerta sanitaria pubblica, l'attivazione degli screening prenatali, l'istituzione dei distretti del commercio e del Distretto del mare. Solo alcuni dei risultati conseguiti a epilogo di un lavoro che stiamo portando avanti dai banchi dell'opposizione. E' li' - ha concluso Ciarambino - che i cittadini ci hanno eletti ed e' da quegli scranni che non smetteremo un solo giorno di impegnarci, lavorando a testa bassa, pronti comunque a far sentire la nostra voce al cospetto di provvedimenti che non riterremo opportuni o che vadano contro l'interesse dei cittadini della Campania" conclude la capogruppo Cinque Stelle.