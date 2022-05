De Luca: "Oggi o domani firmo ordinanza mascherine: qui restano obbligatorie" Il Governatore: "Impensabile non portarla: bisogna fare attenzione o saremo punto e da capo"

"Facciamo un'ordinanza forse stamattina o domani, vediamo. Per essere chiari: in CAMPANIA rimane obbligatorio l'uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, quelli che servono ai tavoli. Mi pare doveroso avere la mascherina come elemento di prudenza, chi sta in ristorante o in cucina e va a servire al tavolo: è davvero irresponsabile avere il cameriere che non porta la mascherina. Basta uno starnuto per avere una diffusione di contagio". Lo ha detto il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa al Mann di Napoli. "Dobbiamo stare attenti - ha aggiunto - sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali. Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale. Nei luoghi di assembramento - ha concluso De Luca - manteniamo la mascherina, un piccolo sacrificio per un grande risultato".