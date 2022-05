Caldoro: "De Luca sull'Ucraina? Antiatlantista, nostalgico Terza Internazionale" Il capo dell'opposizione sulle parole del Governatore riguardo la Nato.

"De Luca è' solo uno dei tanti antiatlantisti in giro per il Paese, in compagnia dei nostalgici della Terza Internazionale. Forse e' dietrologia. La stessa che vede un gruppo di 'negazionisti', nipotini di una vecchia e superata tradizione politica, all'opera su alcuni mass media". E' il commento di Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, sulle parole del Presidente in riferimento alla Nato.