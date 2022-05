Campania: Nappi, interrogazione su licenziamento all'Eav Il dipendente avrebbe saputo di essere stato licenziato dai media prima che dall'azienda

Il consigliere regionale della Lega Severino Nappi ha presentato un'interrogazione per sapere "se corrisponde al vero che il licenziamento del dipendente Eav (azienda dei trasporti partecipata della Regione Campania) di cui in premessa sia stato reso realmente noto agli organi di informazione prima ancora che all'interessato ed in caso di risposta affermativa" e dunque "chiede di conoscere se il presidente della Giunta Regionale condivida la condotta aziendale ovvero, laddove dovesse reputare la stessa non solo lesiva della privacy dell'interessato ma anche dell'immagine dell'ente, quali provvedimenti intenda adottare anche per evitare che in seguito si verifichino nuovamente eventi di tal genere".

In sostanza il consigliere della Lega Nappi vuol sapere "se il presidente della Giunta Regionale condivida la linea di condotta assunta dalla societa' per la quale, laddove il confronto sindacale assuma toni aspri e sfoci anche in espressioni forti, questa reputa di utilizzare, nei confronti di sindacalisti che siano anche dipendenti, gli strumenti e i poteri propri del rapporto gerarchico insito nel contratto di lavoro subordinato in luogo di quelli consueti della pur dura dialettica sindacato-azienda".