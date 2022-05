Mattarella a Sorrento per il Forum sul Mezzogiorno Il Capo dello Stato accolto da Mara Carfagna e Vincenzo De Luca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Zagara, a Sorrento, per partecipare ai lavori del forum 'Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo', organizzato da The European House Ambrosetti e dal ministero per il Sud. La padrona di casa, Mara Carfagna, ha accolto il Capo dello Stato insieme alsindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al governatore campano Vincenzo De Luca.

Dopo i saluti del presidente della Camera Roberto Fico e' previsto l'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi. Al forum partecipano anche numerosi ministri del governo italiano.