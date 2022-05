"Bando per annusatori di cattivi odori? Ridicolo" Lo dice la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Carmela Rescigno

"L'Arpac pubblica un bando per selezionare annusatori di cattivi odori: il limite del ridicolo e' ufficialmente superato. Tutta l'Italia ride delle 'creative' selezioni di personale avviate da un'agenzia regionale campana. Il dirigente che ha partorito il bando andrebbe rimosso all'istante. Mi auguro che il presidente Vincenzo De Luca proceda in tal senso. L'Arpac si occupi concretamente della qualita' del territorio che in Campania peggiora di anno in anno invece di produrre queste buffonate". Lo ha affermato Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d'Italia della Campania e segretario della commissione Turismo.