De Luca: "Terzo mandato? No, resto altri 50 anni" Il Governatore della Campania: "Solo qui ci sono persone che ci pensano, non volendo che ci arrivi"

"Voglio stare qui nei prossimi 50 anni e conto di avere una vita lunga e in salute". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo, a margine della conferenza stampa sui progetti dei trasporti, all'idea del terzo mandato per inaugurare lavori la cui previsione e' oltre la fine del suo secondo mandato. De Luca e' tornato anche sui gruppi di intellettuali che si stanno muovendo per impedirgli di varare una modifica alla legge regionale che limita a due le candidature alla presidenza della Regione consecutive: "Siamo l'unica Regione d'Italia - ha detto - in cui abbiamo un gruppo con tre persone che non vogliono il terzo mandato. Io lo voglio? Certo e in buona salute".