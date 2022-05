Evento Forza Italia con Berlusconi: tra veleni e sospetti di sabotaggi Il leader sabato alla Mostra d'Oltremare. I rumors dicono che a qualcuno non dispiacerebbe il flop

Cosa accade in Forza Italia Campania alla vigilia della manifestazione di Forza Italia? Com'è noto il partito si riunirà il 20 e 21 maggio a Napoli, alla Mostra d'Oltremare e sabato arriverà a chiudere la manifestazione anche il leader nazionale, Silvio Berlusconi.

Ma com'è noto il partito da queste parti è stato interessato da diverse fibrillazioni negli ultimi tempi. Finite? Non si direbbe, dai rumors che arrivano. Rumors che arrivano addirittura a far pensare che a qualcuno, interno al partito ça va sans dire, non dispiacerebbe poi così tanto se la manifestazione napoletana si rivelasse un flop...

Un flop tradotto in pochi partecipanti, naturalmente: e dunque occhi puntati anche sulle “targhe” dei pullman di manifestanti, per capire da quale provincia arriveranno (e da quale no). I rumors in questo caso dicono che gli occhi sarebbero puntati su Caserta e Salerno.

Chiaro che l'attuale governance del partito in Campania, configurabile nell'asse De Siano – Martusciello, lavori nella direzione opposta: offrire a Berlusconi un auditorium pieno.

Chi la spunterà?