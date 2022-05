Quando De Mita disse: "Io sono il miglior giocatore di tressette al mondo" Il segretario generale Uil Campania Sgambati racconta il rapporto tra De Mita e l'editore Pironti

Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Napoli, era amico dell'editore Tullio Pironti, scomparso di recente, e di Ciraco De Mita, che aveva conosciuto da giovane. Riferisce un aneddotto raccontatogli dallo stesso Pironti. "De Mita disse a Pironti, 'ma siete una casa editrice un po' scombinata', in riferimento a qualche ritardo per la pubblicazione di un suo libro poi uscito senza problemi. 'Possiamo sempre fare una sfida a tressette, io sono il miglior giocatore di Napoli', gli rispose Pironti. E De Mita controreplico', 'io del mondo'". Sgambati e' anche conterraneo di De Mita, essendo nato a Torella dei Lombardi, a dieci chilometri di Nusco. "Da ragazzo eravamo su fronti opposti per ragioni politiche ma devo riconoscere che negli ultimi anni, soprattutto sull'autonomia differenziata delle Regioni, ha assunto posizioni assolutamente condivisibili proprie di una politica alta di cui il Paese oggi ha fortemente bisogno. Esprimo cordoglio per la scomparsa di una personalita' che ha segnato la storia del Paese e della Campania".