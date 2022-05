Addio a De Mita, applausi e commozione: Mattarella e Di Maio in chiesa - LIVE Tanti ex democristiani a Nusco: da Casini a Bianco e Gargani. "E' stato un grande maestro"

Sono iniziati, nella cattedrale di Sant'Amato a Nusco (Avellino), i funerali di Ciriaco DE MITA, ex presidente del Consiglio e segretario Dc, sindaco del suo paese natale. Il feretro ha fatto il suo ingresso in chiesa tra gli applausi. Nella basilica è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a Nusco con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha accompagnato il Capo dello Stato anche nella visita al Museo di Capodimonte con il Presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune. Presenti anche il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a lungo suo portavoce), Nicola Mancino ed Ettore Rosato. A celebrare i funerali sarà l'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, monsignor Pasquale Cascio. A causa del notevole numero di persone presenti, è stato allestito un maxischermo in una piazza nei pressi della chiesa per poter seguire la cerimonia.

LE LACRIME DEL FIGLIO GIUSEPPE: Ciao papà, riungrazio il presidente della Repubblica e tutte le autorità presenti che sono la testimonianza della grandezza dell'opera di statista che hai svvolto. il mio pensiero va alla gente comune che ti ha accompagnato fino alla fine con grande affetto e che ti ha consentito di fare fino alla fine quello che hai sempre voluto con grande passione. Cerco di spiegare sempre a tutti la tua grandezza e la raffinatezza del tuo pensiero. Papà, stai tranquillo non ci lasci da soli ma con un grande orgoglio. Da oggi tutta la nostra famiaglia e le persone che ti hanno conosciuto programmeranno il loro futuro avendo nel cuore la tua memoria".

IL COMMOSSO RICORDO DI UNA NIPOTINA: "Sei il nostro nonno, un pò particolare oggi è giusto far risaltare forte il suo esempio, Eri una persona da cui potevo solo imparare. Una volta mi guardò e del mio silenzio mi disse che era giusto così. Bastava il nostro sguardo per poter comunicare. Promettiamo di guardarci sempre, ti vogliamo bene".

IL VESCOVO: "DE MITA HA SEMPRE PENSATO AL POPOLO" - "Da laico cristiano De Mita ha sempre pensato al popolo". Lo ha detto nel corso dell'omelia della cerimonia funebre il vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio, che ha presieduto il rito con il vescovo emerito di Salerno, Gerardo Pierro. De Mita, ha concluso mons. Cascio, "ha servito il nostro Paese con l'intelligenza della fede".

CASINI: "E' STATO UNO DEGLI ULTIMI GRANDI" ~ "Tutta la gente che è qua dimostra cosa era la Democrazia Cristiana. De Mita è stato uno degli ultimi grandi che ci ha lasciato. Oggi è il momento del tributo e forse anche di una rivalutazione storica rispetto a tutto quello che c'è stato". Lo ha detto l'ex Dc Pier Ferdinando Casini arrivando ai funerali di Ciriaco De Mita a Nusco.

MASTELLA: "CON LUI UN COLPO DI FULMINE" - "Un ricordo? Quando ci siamo conosciuti ero ragazzino, venti anni. E' stato un colpo di fulmine tra me e lui poi dopo c'è stato questo incamminamento politico e pure umano e ha determinato le scelte. Sono arrivato a fare il deputato a 28 anni, certamente non ce l'avrei fatta da solo se non avesse dato possibilità a uno di provincia che aveva un minimo di talento. La nostra esperienza poi è confluita nei vertici dello Stato fino al '93 quando poi abbiamo diviso le nostre storie politiche, mai umane". Lo ha detto l'ex Dc Clemente Mastella, visibilmente commosso, arrivando ai funerali di Ciriaco De Mita a Nusco.

L'ARCIVESCOVO CASCIO: "LA SUA IMPRONTA RESTERA' PER SEMPRE" - L'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, monsignor Pasquale Cascio, "insieme con tutta l'Arcidiocesi si unisce al dolore e alla preghiera della famiglia DE MITA e della comunità nuscana per la dipartita del presidente onorevole Ciriaco DE MITA, sindaco di Nusco". Si legge in una nota diffusa dall'Arcidiocesi per la scomparsa di Ciriaco DE MITA. "Insieme - prosegue la nota - facciamo memoria grata al Padre, fonte della vita, per aver donato alla nostra terra e alla nostra Arcidiocesi questo figlio, intelligente e saggio al servizio del bene comune a partire dai nostri territori fino ai vertici dello Stato Repubblicano. Ringraziamo lo Spirito Santo, datore di ogni dono e affidiamo a Gesù, Re e Pastore, questo nostro fratello che ha guidato con spirito cristiano la comunità locale e la comunità nazionale. Rimarrà per sempre l'impronta della sua azione politica. Preghiamo perché possa ricevere la misericordia e il premio dell'amministratore fedele", conclude la nota dell'arcivescovo monsignor Cascio.

IL GOVERNATORE DE LUCA: "PERDIAMO UNA FIGURA EMINENTE DELLA POLITICA" - "Consentitemi di rivolgere un pensiero a Ciriaco De Mita che scomparso e che ha rappresentato in questi decenni una delle figure piu' eminenti della vita politica del nostro Paese. e' stato protagonista della prima Repubblica, un esponente di spicco del cattolicesimo democratico e della Dc e credo che vada ricordato non solo per le sue caratteristiche politiche. Un uomo che ha sempre unito l'azione politica al pensiero politico ma che ha creduto anche nella politica come forma, strumento e luogo di mediazione tra posizioni e opinioni diverse per arrivare a risultati operativi ed efficaci. Va ricordato anche come uno dei pochi esponenti politici della Prima Repubblica che ha intuito necessita' riforme istituzionali". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

ANCHE MARESCA AI FUNERALI. Anche Catello Maresca, magistrato e consigliere del Comune di Napoli, e' arrivato a Nusco in occasione dei funerali di Ciriaco De Mita. Maresca non ha voluto far mancare la sua vicinanza ai familiari dell'ex leader della DC. Gia' ieri, nel giorno della scomparsa, aveva infatti espresso il suo cordoglio ricordando De Mita.