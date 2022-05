De Mita, camera ardente a Nusco. Ai funerali ci sarà Mattarella Domani la cerimonia funebre alle ore 18,30 a Nusco

E' stato trasferito nel corso della mattinata a Nusco, nella camera ardente allestita nella casa di famiglia, il feretro di Ciriaco De Mita, il leader della Dc scomparso oggi all' eta' di 94 anni. Forte il suo legame con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui lo accomunava la militanza nella corrente della Sinistra di Base della Dc. Si lega proprio al rapporto con Mattarella una delle ultime uscite pubbliche di De Mita, lo scorso 21 novembre, quando il leader della Dc venne al teatro San Carlo di Napoli in occasione della prima dell' Otello di Martone per salutare l' amico Mattarella. Accompagnato dalla figlia Antonia, De Mita, claudicante ma sempre lucido, si trattenne a braccetto anche con Antonio Bassolino, protagonista con lui della stagione del centrosinistra alla guida della Regione Campania.

Il capo dello Stato, che sarà domani a Napoli per un incontro con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, farà tappa anche in Irpinia per rendere omaggio alla salma del leader della Democrazia Cristiana.

I funerali sono previsti per domani venerdi 27 maggio alle 18,30 a Nusco.