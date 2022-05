Lega: "Giustizia? A De Luca ha fatto bene incontro con Salvini" Dopo le parole sulla riforma interviene il segretario regionale Grant, parlamentari e consiglieri

"La riforma della giustizia non e' piu' rimandabile. Anche il presidente De Luca, in alcune dichiarazioni di oggi, e' d'accordo con la Lega. Evidentemente, l'incontro della settimana scorsa con il senatore Salvini ha giovato al governatore. Il Referendum, anche se abrogativo, e' una pietra miliare per la riforma. Un segnale importante che alcuni partiti non hanno colto. Se stiamo cosi' indietro sulla strada delle riforme e' soprattutto per la capacita' di alcuni schieramenti di "eclissare" soluzioni a problemi strutturali del nostro sistema Italia. Tutti invocano innovazioni e cambiamenti ma per qualcuno la priorita' e' lo Ius Soli, il DDL Zan e la patrimoniale. L'Italia e la Campania frenate dai veti ideologici dei partiti di sinistra". Cosi' in una nota il segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant, unitamente ai parlamentari Francesco Urraro, Gianluca Cantalamessa, Pina Castiello e ai consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.