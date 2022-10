De Luca: "Salvini? Venga sul palco per la pace, magari con mediazione oligarchi" Il Governatore dopo le critiche: "Venga, monti anche il palco: magari darà un senso alla sua vita"

"Invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione per la Pace del 28 ottobre a Napoli (magari con la mediazione di qualche oligarca russo) il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invita anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita". Lo scrive sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca, replicando al leader della Lega Matteo Salvini , che qualche ora fa aveva accusato De Luca di utilizzare fondi pubblici per la manifestazione pacifista di Napoli. "Liste d'attesa infinita negli ospedali della Campania, ma De Luca spende le migliaia di euro per manifestazioni, cortei, bandiere e striscioni. Imbarazzante" ha scritto il numero uno del Carroccio.