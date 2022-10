Sanità, Campania prima regione per morti evitabili. La Lega: "Colpa di De Luca" La relazione sullo stato sanitario del Paese mostra dati peoccupanti. Tommasetti all'attacco

“I recenti dati della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese pubblicati dal Ministero della Salute evidenziano, ancora una volta, la situazione particolarmente critica in cui versa la sanità della nostra regione e certificano il fallimento dell’amministrazione De Luca”. Così il prof. Aurelio Tommasetti, dirigente nazionale della Lega.

“I dati mettono in luce le gravi inefficienze nella gestione della sanità, decantata, invece, dal nostro governatore come modello da seguire. La Campania – continua Tommasetti – si conferma maglia nera per mortalità evitabile: i cittadini della nostra regione sono i primi, in Italia, a morire per malattie del sistema cardiocircolatorio ed i secondi per patologie oncologiche. Sussiste, inoltre, il grave problema dei pazienti multicronici: la Campania è prima in Italia per numero di ultra 65enni (43,3%) e seconda per 18enni (14,3%, peggio solo la Calabria con 14,7%) affetti da più patologie invalidanti.



Le responsabilità del governatore e della sua squadra – conclude Tommasetti – sono evidenti e la situazione continua a peggiorare, senza alcuna prospettiva di miglioramento. Occorre abbandonare le logiche clientelari e privilegiare trasparenza ed efficienza. In caso contrario, nei prossimi anni assisteremo ad un’emergenza sociosanitaria senza precedenti”.