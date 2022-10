Governo Meloni: altri tre campani nella squadra. Le reazioni della politica Fora Italia esulta: "Avevamo posto il tema della rappresentanza e siamo stati ascoltati"

"Viva soddisfazione per la nomina di Pina Castiello a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento. Alla Campania un riconoscimento importante con la nomina di una personalità di grande esperienza. Felice che Matteo Salvini e Giorgia Meloni abbiano riconosciuto il lavoro svolto in questi anni. Buon lavoro al governo, ai vice ministri e a tutti i sottosegretari. Lega protagonista della stagione del riscatto per tutti gli italiani", dichiara il coordinatore regionale della Lega in Campania Valentino Grant.

"La nomina al governo dell'ex parlamentare Giuseppina Castiello è motivo di vanto per Napoli e provincia. Matteo Salvini si conferma ancora una volta un leader vero capace di valorizzare merito, territori e competenze. Castiello, una rappresentante al governo radicata sul territorio di Napoli, saprà portare al governo un indiscutibile valore aggiunto dato dalla sua esperienza. Da consigliere regionale della Lega sono orgogliosa di poter lavorare già da domani in sinergia con il sottosegretario Castiello". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega in Campania Carmela Rescigno.

"Avevamo posto il tema della rappresentanza della Campania e siamo stati ascoltati. La nomina di Tullio Ferrante, parlamentare campano, all'importante dicastero delle infrastrutture e trasporti è il primo tassello per valorizzare le tante energie positive della Campania. Non è stato facile, ma da oggi siamo interlocutori privilegiati del Governo". Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore regionale di Forza italia Campania.

"Dopo l'irpino Piantedosi, ministro dell'interno, Edmondo Cirielli eletto nella circoscrizione Avellino / Salerno è viceministro degli Esteri. Un augurio fraterno e sincero a chi saprà rappresentare al meglio la nostra comunità nel governo della Nazione. Auguri Edmondo!" ha scritto Giovanni D'Ercole coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Avellino.