Medici no vax: "Reintegro offesa a chi ha fatto proprio dovere in ospedale"

"Il reintegro dei medici no vax è un atto di totale irresponsabilità che offende i medici che hanno fatto il loro dovere, che hanno dato prova di deontologia professionale, che offende i pazienti, che fa solo demagogia: quindi è qualcosa di intollerabile". Lo dice il presidente della Campania, Vincenzo DE LUCA, che a margine dell'Assemblea Generale dell'European Aerospace Cluster Partnership, organizzata a Napoli a Città della Scienza, risponde così a chi gli chiede un commento sulla scelta del Governo relativa al reintegro dei medici che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti Covid .

Norme anti rave? Esagerazioni

"Per quello che riguarda la sicurezza io sono per garantire sempre e comunque il rispetto delle leggi dello stato e dunque sono per fare in modo che non si verifichino eventi come quello di Modena o come quello di Viterbo . Non dobbiamo avere imbarazzi nel rivendicare l' 'esigenza della sicurezza, così come non dobbiamo avere imbarazzi a denunciare esagerazioni come quelle che ritroviamo nell'ipotesi di decreto presentata dal Governo".

Sostegno a imprese, ricerca e settore aerospaziale

"Abbiamo investito negli anni scorsi oltre 150 milioni di euro a sostegno della ricerca e delle imprese impegnate nel settore aerospaziale: vorremmo occupare uno spazio di mercato interessante sul piano mondiale nel campo dei nano satelliti e nel campo di prodotti aerei relativi alla urbana e sostenibile. ricerca nelle nostre università in campo aerospaziale. Abbiamo verificato in queste settimane, in questi mesi, con la guerra in Ucraina, quanto sia strategicamente importante l'aerospazio: abbiamo visto il ruolo che hanno giocato i droni nella vicenda bellica. Dobbiamo occupare come Europa, come Italia, questo spazio di mercato , questo spazio di prodotti e questo spazio di ricerca".