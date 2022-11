De Luca - Calderoli: continua la sfida. Il ministro: "Contesta perché è del Pd" Prosegue il botta e risposta: "Ribadisco: contenuti De Luca uguali alla mia bozza su autonomia"

"Vincenzo De Luca contesta perché è del Pd, solo per quello. Ma ci sono due deliberazioni del Consiglio regionale e una di Giunta: quelli sono i contenuti". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali e Autonomie, il leghista Roberto Calderoli, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo, in merito al disegno di Legge sull'Autonomia. Che la proposta del presidente della Campania De Luca sia "più all'avanguardia" per il ministro "è esagerato: il mio obiettivo è di definire prima i livelli essenziali delle prestazioni, poi i costi e i fabbisogni standard e procedere al trasferimento con delle nuove funzioni. Nel documento campano si potevano trasferire funzioni senza ancora avere definito i livelli essenziali delle prestazioni".