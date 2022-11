Ischia, De Luca: "Abusivismo di necessità non esiste: bisogna demolire" Il Governatore: "Bisogna capire che in alcune aree non si può abitare"

"Serve semplificare, i rapporti con le sovrintendenze sono complicati e ci sono tempi biblici, serve supportare i comuni, gli uffici tecnici, e strutture che sono state svuotate. Le polemiche ora sono inutili". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca su RaiNews.



"Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, capisco che per gli amministratori non sia facile ma dobbiamo deciderci. In alcune aree, per ragioni idrogeologiche, non si può abitare" ha detto il presidente della Regione Campania "Vanno demolite le case costruite sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate e insostenibili, in zone a vincolo assoluto, su aree demaniali o costruite da aziende della camorra. Non esiste l'abusivismo di necessità, esiste la condizione sociale di necessità, ma l'abusivismo è sempre illegale".

Terremoto 2017? Dopo normativa sgangherata

- Dopo il terremoto di Ischia del 2017 "è stato nominato un commissario di governo ed è stata applicata una normativa totalmente sgangherata, completamente diversa da quella applicata nelle aree del terremoto del Centro Nord". Ha proseguito Vincenzo De Luca, a Casamicciola. "Il commissario nominato pensava di fare un piano di ricostruzione a prescindere dai Comuni. Sbagliando. Quindi non ha concluso niente. Sulla partita abusivismo si è fatta solo confusione. In Italia, siccome siamo un Paese delle liturgie, da decenni diciamo che bisogna demolire tutto e non si demolisce perchè è impossibile: non ci sono neanche le discariche dove portare il materiale di risulta", ha aggiunto De Luca.