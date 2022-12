Manovra: "C'è un miliardo per il sud: c'è anche credito d'imposta" L'annuncio del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro

"Pronto un miliardo da destinare alle misure per il Sud in manovra finanziaria: e' un segnale importantissimo quello annunciato da Palazzo Chigi che, grazie all'impegno del presidente Melonie dei ministeri Fitto e Giorgetti, sta lavorando ad un pacchetto di emendamenti per promuovere anche nel 2023 gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno e per le Zes". Cosi' il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, soddisfatta per l'intervento "che - spiega - va incontro alle sollecitazioni degli industriali e delle associazioni di categoria con cui c'e' stato un confronto continuo". "Le modifiche riguarderanno, tra l'altro, la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; la proroga del credito d'imposta relativa agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, la proroga del credito d'imposta maggiorato per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno", conclude Wanda Ferro