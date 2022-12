Calderoli: "Autonomia non danneggia sud, lo dice anche Berlusconi" "La volontà è quella di non penalizzare nessuno: Berlusconi è determinato a modernizzare l'Italia"

"Cordiale telefonata tra il Ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Roberto Calderoli, e il Presidente Silvio Berlusconi. È stata l'occasione per ribadire la comune determinazione per realizzare riforme come l'autonomia e il presidenzialismo". Così un comunicato del ministro Calderoli. "Il Presidente Berlusconi ha sottolineato - prosegue il comunicato - la necessità che l'autonomia non penalizzi le regioni del Sud e che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni"..

"Sono d'accordo con Berlusconi - aggiunge Calderoli -, e infatti la mia riforma va esattamente in queste direzione. Anche per questo sto continuando a confrontarmi con tutti i Presidenti di Regione e recentemente ho approfondito il tema con il governatore della Campania che peraltro è di diverso colore politico. Ho trovato il Presidente Berlusconi molto determinato nella volontà di modernizzare l'Italia con queste riforme assolutamente necessarie. Da parte mia, ribadisco che la Lega - conclude Calderoli - è compatta insieme al resto del centrodestra per realizzare anche il presidenzialismo, che però necessita di una riforma costituzionale".