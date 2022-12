Sanità in Campania, De Luca: "Situazione delicatissima: fondi insufficienti" Il governatore: "Stanziamento di tre miliardi serve a poco: decidiamo le priorità"

La violenza giovanile è un'emergenza nazionale, un fenomeno alimentato dai social oltre che da modelli culturali diffusi in questi ultimi anni: abbiamo bande di ragazzini di 13-15 anni che esercitano forme inaudite di violenza nei confronti di coetanei e di cittadini in generale". Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, in apertura della sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Oggi il tema è stato affrontato anche nel corso della conferenza stampa convocata dal Ministro dell'Interno Piantedosi per analizzare le criticità in comune tra le aree delle città metropolitane di Napoli, Roma e Milano. "Questo dovrebbe essere davvero uno dei punti decisivi all'attenzione del Governo e delle forze politiche. E' importante la nuova sensibilità del ministero su questi temi" sottolinea il governatore.

Sanità: stanziamenti insufficienti

"Per quanto riguarda la sanità siamo in attesa di vedere la conclusione del lavoro sull'approvazione della Legge di bilancio nazionale. Lo stanziamento previsto è di 3 miliardi ed è assolutamente insufficiente : sappiamo che la coperta è corta, non possiamo consentirci uno sforamento di bilancio e un ulteriore indebitamento, ma proprio perché la coperta è corta dobbiamo decidere quali sono le priorità verso cui orientare le poche risorse disponibili. , stipendi e pensioni”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo DE LUCA, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

"Tutti hanno come principale obiettivo quello di salvare la propria vita e tutelare la propria salute - spiega il governatore -. Tre miliardi - prosegue DE LUCA - non servono a granché, solo per i costi dell'energia bruciamo un miliardo e mezzo per tenere aperti ospedali e strutture sanitarie. E non abbiamo ancora ricevuto i soldi spesi dalla Regione durante l'emergenza Covid, non ci sono nemmeno risorse aggiuntive per pagare il personale dei Pronto Soccorso. La situazione è delicatissima e riguarda tutta Italia. Ci auguriamo - concludiamo DE LUCA- che nella discussione parlamentare si comprenda che la priorità assoluta è la sanità".

Stabilizzare medici delle Usca

"Voglio tranquillizzare i medici impegnati nelle Usca contro il Covid: abbiamo intenzione di stabilizzare tutti". Lo annuncia il Presidente della Campania, Vincenzo DE LUCA, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. "Abbiamo già stabilizzato 3500 unità di medici, infermieri e personale amministrativo delle nostre Asl - ricorda il governatore -. La legge consente la stabilizzazione per chi ha lavorato almeno 18 mesi nella battaglia contro la pandemia. Non tutti hanno 18 mesi di attività lavorativa, quindi faremo delle proroghe per chi non ha raggiunto i 18 mesi e arriveremo a stabilizzare tutto il personale"