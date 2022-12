Congresso Pd, De Luca: "Candidarmi? Ci ho pensato" Il governatore: "Con queste regole meglio pensare alle cose serie"

"Se ho pensato di candidarmi al congresso Pd? Si e no. Ma con queste regole congressuali credo che davvero ci sia tanto tempo da perdere e quindi è meglio lavorare sulle cose serie". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una presentazione di treni nuovi a Napoli.

"Vediamo ora - ha spiegato - cosa succede, servirebbe un miracolo e vediamo se accade. Ma per le condizioni di oggi è un'impresa quasi disperata. Il presupposto resta che vadano a casa i governanti da 15 anni. Io sono l'unico esponente del Pd a fare critiche sulla linea politica da anni, non ne conosco altri chiari e pronti anche a farsi nemici su temi come il Mezzogiorno, il piano per sviluppo del Sud, io per anni l'ho ripetuto ai miserabili".