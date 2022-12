De Luca: "L'opposizione è arrabbiata con me? Diamogli struffoli e pastiere" Il Governatore: "Io preoccupato per il bilancio? Mi preoccupo quando non arrivano soldi"

"Preoccupato per il bilancio? Io mi preoccupo quando non arrivano i soldi". Lo dice il Presidente della CAMPANIA Vincenzo De Luca che, a margine della presentazione della mostra Bizantini al Museo Mann, risponde così a chi gli chiede un commento sulle tensioni in Consiglio regionale in vista dell'approvazione del bilancio. "Opposizioni arrabbiate? Se vuole le invito a pranzo" replica con il suo tono ironico il governatore alla domanda di un cronista. "E' un periodo in cui abbiamo una grande disponibilità di pastiere e di struffoli. Possiamo destinarle all'opposizione, alla maggioranza, ai giornalisti: è un periodo di solidarietà cristiana" chiosa De Luca.



Abolire Pos è una bestialità

"Sul Pos credo abbia fatto una mezza figuraccia il Governo. Se c'è stata una cosa che mi ha colpito favorevolmente è invece che anche a Roma si sono accorti che è una bestialità questa cosa dello Spid. Solo che oggi c'è un problema, lo Spid ce l'hanno ormai 34 milioni di italiani: adesso tornare indietro diventa un caos generale - sottolinea il governatore -. Questa è l'Italia, come prima anche oggi il Paese è una palude burocratica che non si riesce a prosciugare. Noi, per quello che ci riguarda, in Campania stiamo facendo un lavoro importante sulla sburocratizzazione" spiega De Luca