De Luca e il bilancio di fine anno: "Nuovo concorsone e via sanzione rifiuti" "Daremo lavoro a 5mila giovani. Covid? Bene riprendere uso delle mascherine"

Lanciamo la sfida della burocratizzazione e dinamizzazione dello Stato. E' cio' che chiedono le categorie produttive". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , aprendo la conferenza stampa di fine anno.

Autobus nuovi

"Il nostro programma prevede l'acquisto di 1600 autobus nuovi con un investimento di 400 milioni di euro. Gia' ne abbiamo ricevuto oltre 900 alle varie aziende".

Ucraina: un bagno di sangue

"In Ucraina e' in atto un bagno di sangue, ma nessuno, eccetto il Papa, ha posto un obiettivo chiaro come abbiamo fatto noi con la manifestazione di Napoli, ovvero il cessate il fuoco. Cioe' blocchiamo la morte di migliaia di persone. Solo dopo arrivera' la possibilita' di organizzare una conferenza di pace. La nostra e' stata una manifestazione con un obiettivo chiaro e partecipata da migliaia di giovani".

Nuovo concorsone per 5mila assunzioni

Vareremo un altro concorso per assumere cinquemila giovani negli enti locali. Invito gli enti locali a farci pervenire i dati sulle lacune delle piante organiche". Perché secondo il Governatore: "L a rivoluzione vera non e' quella delle parole. La rivoluzione vera e' cambiare nei fatti la realtà. Solo chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione sa lo sforzo enorme che ci vuole per fare le cose".

Rifiuti: via sanzione europea nel 2023

"Entro il 2023 contiamo di eliminare del tutto la sanzione europea".E Facendo riferimento alla sanzione comminata all'Italia per la gestione dei rifiuti in Campania, il governatore ha precisato che "oggi dovrebbe partire la richiesta del governo italiano all'Europa di eliminare un altro terzo della sanzione europea, che e' di 120mila euro al giorno per infrazione ambientale. L'abbiamo gia' ridotta di un terzo e, avendo completato gli impianti per il trattamento delle ecoballe, possiamo chiederne la rimozione di un altro terzo". "Bisogna accelerare sugli impianti di compostaggio - ha aggiunto De Luca - per rendere pienamente autonoma la Campania per il ciclo dei rifiuti".

Covid: "Bene riprendere mascherine"

E sul Covid: "Non dobbiamo drammatizzare, sarebbe sbagliato. Reggiamo ancora bene sul Covid, ma nessuno di noi è in grado di sapere se arrivano altre varianti dalla Cina sconosciute in Europa. In Cina abbiamo 250 milioni di contagiati e 5mila morti al giorno. Un'ecatombe . Rischiamo di avere qualche ricaduta, per questo mi permetto di invitare i nostri concittadini ad avere un atteggiamento di prudenza pur senza drammatizzazioni. riprendere un po' di più a usare la mascherina durante il periodo festivo. Avremo molta mobilità, verranno qui parenti e amici provenienti da altre parti d'Italia, da Roma e da Milano in particolare, città nelle quali negli aeroporti arrivano molti voli diretti provenienti dalla Cina. In Campania abbiamo anche una comunità cinese molto vasta e tanti parenti arriveranno. Quindi dobbiamo stare attenti, anche se ad oggi la situazione è sotto controllo. Dobbiamo essere prudenti, ma assolutamente sereni"