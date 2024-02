Autonomia, tanti sindaci a Roma con De Luca: "Dignità del sud non è in vendita" Il Governatore: "Meloni chieda scusa. Autonomia? Legge truffa. Fsc? Non è bottino di famiglia"

"Schlein ha detto che l'autonomia penalizza il Sud? L'autonomia differenziata non penalizza il sud, lo calpesta e lo offende. Meloni deve chiedere scusa perché questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud, e gli accordi di coesione andavano fatti innanzitutto con le regioni del sud invece che con tutte le regioni del nord.Se pensa che la dignità del Sud sia in vendita si sbaglia la manifestazione di oggi serve a ricordare a Giorgia Meloni ea tutti che la dignità del sud non è in vendita quindi chiede scusa scusa perché sta bloccando risorse essenziali per creare lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , arrivando in piazza a Roma alla manifestazione con sindaci del sud contro la riforma sull'autonomia differenziata.

Contratti integrativi con 3mila euro in più a medici

E ha aggiunto: "L'autonomia differenziata è una legge truffa. Se si consente alle regioni del nord di fare contratti integrativi nella sanità con 3000 euro in più al mese per i medici noi siamo morti. Noi siamo pronti a competere ma ad armi pari. L'Italia è una e indivisibile ; siamo diventati una patria quando i giovani del meridione sono andati a morire nel Carso. Agli amici e ai concittadini del Nord vogliamo dire questo, che l'autonomia differenziata non serve a nessuno.

Fondi Fsc: non sono bottino di famiglia

E sui fondi Fsc: "l problema riguarda la democrazia che vive se viene rispettato un fatto costituzionale. Significa che chi governa non può prendere le risorse come se fossero un bottino di famiglia e fare quello che vuole La democrazia vive se vengono rispettati i diritti di tutti. Dobbiamo fare un'operazione verità - ha sottolineato De Luca - spiegare bene che al sud oggi come oggi arrivano meno risorse: abbiamo il 25% in meno di spesa sanitaria, abbiamo meno posti letto, meno medici e questa storia deve finire. Noi riteniamo di non togliere neanche un euro alle regioni del Nord. Le regioni sviluppate sono la ricchezza dell'Italia e dobbiamo sostenerle, ma la spesa aggiuntiva va indirizzata al Sud"

Anche dal Sannio diversi i Sindaci che hanno scelto di partecipare alla manifestazione: come Sandomenico da Montesarchio che parla di "Riforma dannosa per il Sud"

Amministratori in attesa di essere ricevuti al ministero

E De Luca dopo il presidio in piazza a Roma contro l' autonomia differenziata, è arrivato in corteo sotto il ministero degli affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, a largo Chigi. Qui gli amministratori sono in attesa di essere ricevuti in delegazione nonostante l'assenza del ministro Raffaele Fitto, impegnato in Calabria insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la firma dell'accordo sul Fondo di sviluppo e coesione.

IN AGGIORNAMENTO