Sandomenico: "Io a Roma: autonomia e blocco fondi Fsc un danno per il Sud" "Legge Calderoli peggiora i servizi. Blocco fondi? Segnali positivi, ma non si perda altro tempo"

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, commenta la partecipazione alla manifestazione di Roma: "Sono a Roma questa mattina con tanti amici amministratori da tutto il Sud per dire no a un progetto che non mi convince affatto, come quello dell'autonomia differenziata. Non mi convince al di fuori di ogni aspetto ideologico, ma da amministratore nei suoi effetti pratici: il Sud ha bisogno di servizi efficienti, dalla sanità ai trasporti alla scuola, non di vederli tagliati o impoveriti, cosa che per come è configurato il disegno di legge Calderoli, checché ne si dica, accadrebbe.

Nello stesso tempo il blocco di risorse importanti per il Sud come i fondi di sviluppo e coesione ha creato non poche difficoltà: gli ultimi segnali con l'incontro tra Sindaci e Ministro sembrano positivi, ma è opportuno non perdere altro tempo per evitare ulteriori danni.

Mi auguro in ogni caso si tenga conto dell'alto numero di sindaci, amministratori e cittadini che partecipano a questa manifestazione per evitare pericolose fratture"