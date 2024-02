Mastella: "Autonomia differenziata non è un'opportunità per il Sud" "La battaglia di De Luca è giusta: la marginalità del sud sarebbe incrementata da riforma"

L'autonomia differenziata un'opportunità per il sud? ''No, sinceramente no. Siamo in forte ritardo rispetto al Nord e questo accentuerà le disuguaglianze e il trasferimento di risorse al Nord. Anche sul piano sanitario si sposta tutto al Nord, e noi saremo messi in difficoltà. Questo richiede anche un grande sforzo alla classe politica del sud che deve allungare il passo''.

Lo dice Clemente MASTELLA , sindaco di Benevento, in piazza Santi Apostoli per la manifestazione con cui De Luca ha chiamato a raccolta i sindaci del sud contro l'autonomia differenziata e per chiedere lo sblocco dei fondi di comunità. ''Partecipo alla manifestazione perché ritengo che quella sull'autonomia sia una giusta battaglia e perché ritengo che le condizioni di marginalità del sud sarebbero fortemente incrementate e non mi pare un'ipotesi praticabile''.