Tra gli arrestati per l'immigrazione clandestina c'è anche il tesoriere del Pd Salvati coinvolto nell'inchiesta della DDA di Salerno. Misiani lo sospende dall'incarico regionale

"In relazione all'inchiesta condotta dalla Procura Distrettuale di Salerno che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pd Campania comunica che Nicola Salvati, coinvolto nell'inchiesta in relazione alla sua attività professionale, ai sensi dello Statuto e del Codice etico del PD e facendo salvo il principio di presunzione di innocenza, è stato cautelativamente sospeso dall'anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dal suo incarico di tesoriere del Pd Campania". Ad annunciarlo è Antonio Misiani, commissario del Partito Democratico in Campania.

Il provvedimento del braccio destro di Elly Schlein in regione arriva nelle ore in cui emerge che il tesoriere Dem risulta tra i destinatari delle misure cautelari chieste ed ottenute dalla DDA di Salerno nell'ambito di una maxi inchiesta sull'immigrazione clandestina.