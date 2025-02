Mazzette in cambio di permessi di soggiorno, scacco all'immigrazione clandestina Blitz della DDA di Salerno. Giro d'affari milionario: 36 indagati, tra cui ispettori del lavoro

di Sara Botte

Un giro d'affari milionario, realizzato su oltre duemila domande relative ai permessi di soggiorno nell'ambito dei cosiddetti click day, gli strumenti previsti dal Decreto flussi per i lavoratori stranieri.

Le organizzazioni criminali

Sgominate dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno due distinte organizzazioni criminali - ma in contatto tra loro - nell'operazione che vede 36 persone iscritte nel registro degli indagati. La maxi operazione (che ha coinvolto i carabinieri per la Tutela del lavoro e la Guardia di finanza) ha interessato le province di Salerno, Napoli e Caserta.

Dei 36 indagati, 5 sono tuttora irreperibili: per tutti gli altri, invece, sono scattati gli arresti domiciliari.

Nel mirino anche ispettori del lavoro, aziende e intermediari

Associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio le accuse contestate a vario titolo. Nella rete illegale aziende compiacenti, professionisti e intermediari.

Le misure cautelari hanno riguardato anche tre dipendenti dell'Ispettorato del lavoro di Napoli e Salerno che, secondo l'accusa, in cambio di denaro avrebbero garantito l'esito favorevole delle istanze per i falsi titoli d'ingresso o di soggiorno in Italia.

Gli stranieri erano disposti a pagare anche somme ingenti di denaro: i soldi venivano poi riciclati anche a fronte di false fatture di copertura.